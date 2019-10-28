



حقيقة عدم شرعية هدف "حمد الله" في مباراة الهلال ضد النصر



وكانت إدارة نادي الهلال قد قدمت احتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لبطلان الهدف الثاني للنصر، بسبب دخول اللاعب الاحتياطي "فهد الجميعة" قبل إحراز حمدلله للهدف الثاني.





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وقال الأمير عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "القانون رقم٣ الفقرة ٧ من قانون اللعبة وضحت الحالة بالتفصيل، حيث ذكرت أن دخول لاعب الاحتياط إلى أرضية الملعب يستوجب إيقاف اللعب متى كان هناك تداخل من اللاعب في اللعبة فقط، وطالما أن اللاعب المتداخل لم يمنع المدافع من لعب الكرة أثناء الهدف فالهدف صحيح".



وتابع: "طالما لم يحصل تداخل في اللعب من قبل لاعب الإحتياط الذي دخل إلى أرضيه منع المدافع من لعب الكرة، فالهدف صحيح حسب المادة ٥ من قانون اللعبة في فقرته الخاصة بالتدخل الخارجي".



واختتم القانوني حديثه قائلا: "القانون واضح وصريح في مثل هالحالة، طالما لم يحصل تداخل يستمر اللعب !.. لماذا تحاولون تغيير و تزييف الحقيقة ؟".



ويحتل النصر المركز الخامس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد الهلال عند 19 نقطة في المركز الأول. وقال الأمير عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "القانون رقم٣ الفقرة ٧ من قانون اللعبة وضحت الحالة بالتفصيل، حيث ذكرت أن دخول لاعب الاحتياط إلى أرضية الملعب يستوجب إيقاف اللعب متى كان هناك تداخل من اللاعب في اللعبة فقط، وطالما أن اللاعب المتداخل لم يمنع المدافع من لعب الكرة أثناء الهدف فالهدف صحيح".وتابع: "طالما لم يحصل تداخل في اللعب من قبل لاعب الإحتياط الذي دخل إلى أرضيه منع المدافع من لعب الكرة، فالهدف صحيح حسب المادة ٥ من قانون اللعبة في فقرته الخاصة بالتدخل الخارجي".واختتم القانوني حديثه قائلا: "القانون واضح وصريح في مثل هالحالة، طالما لم يحصل تداخل يستمر اللعب !.. لماذا تحاولون تغيير و تزييف الحقيقة ؟".ويحتل النصر المركز الخامس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد الهلال عند 19 نقطة في المركز الأول.

كشف القانوني أحمد الأمير، حقيقة عدم شرعية هدف عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر في مرمى الهلال، في المباراة التي أقيمت، مساء أمس الأحد، والتي نتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.