مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

فاجئ رينيه فايلر المدير الفني للأهلي صالح جمعة لاعب وسط الفريق بالحصول على فرصة المشاركة في المباريات القادمة بعد فترة التوقف الدولي.









واستقر مدرب الأهلي على إنهاء تجميد صالح جمعة لمنحه فرصة جديدة في الأهلي والمشاركة في وديات الفريق المقبلة طالباً منه الظهور بشكل جيد في التدريبات لاستعادة اللياقة البدنية.









ويسعي مدرب الأهلي لتجهيز صالح جمعة من الناحية البدنية والفنية حتي يكون بديلاً للاعب محمد مجدي أفشة بعد تعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي مرة أخري في الأيام الماضية.









ويفكر فايلر في مشاركة صالح جمعة بالمباريات الودية لاستخدام سياسة التناوب مع أفشة حتي لا يتعرض اللاعب للإرهاق البدني نتيجة لضغط المباريات.









وطالب جهاز الكرة بالأهلى صالح جمعة باستغلال الفرص التى سوف تتاح له والتركيز مع الفريق، خصوصا أنه لم يشارك فى أى مباراة تحت قيادة فايلر.



