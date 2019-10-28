شرق الفيوم يحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مركز تنمية القدرات والمبدعين

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ( إدارة شرق الفيوم التعليمية )، في مراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية صيف 2019م، في مسابقة التعبير الفني، والتصميم الفني على مستوى الجمهورية، وقد فازت بالمركز الثالث، والذي أقيم بمدرسة المسلة الإعدادية بنات - إدارة شرق الفيوم التعليمية.



ويهدف مركز تنمية القدرات والمبدعين إلى تدريب وتعليم الطلاب على إنتاج أعمال فنية ومشغولات يدوية بخامات البيئة المتنوعة.



شارك فى معرض تنمية القدرات عدد 30 طالب وطالبة، وإشراف 6 معلمين تربية فنية، و5 موجهين للتربية الفنية بشرق الفيوم.



وفي ذلك يتقدم الأستاذ محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، على حصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في المسابقة.