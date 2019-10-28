عاجل.. الصدر يدعو رئيس الحكومة العراقية للحضور إلى البرلمان لإعلان الانتخابات المبكرة





دعا رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، للحضور إلى البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة، حسبما أعلنت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.





وقال الصدر، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، موجهاً إلى رئيس الحكومة العراقية: "على عادل عبدالمهدي الحضور تحت قبة البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة بإشراف أممي وبمدة قانونية غير طويلة".





وطالب زعيم التيار الصدري، بسرعة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب، خلال تلك المدة، موضحاً ضرورة أن تكون تلك الانتخابات دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب.

