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الفرق المشاركة في مهرجان الأفرو صيني تنشر فنونهم بشوارع أسوان

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:50 م
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مهرجان الأفرو صيني
مهرجان الأفرو صيني
سعد نبيل
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ضمن فعليات الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، برئاسة سهير عبد القادر، أجرت الفرق المشتركة جولة فنية في شوارع أسوان بباص مكشوف، حتى يشاهد ويستمتع أهالي أسوان بالفنون الذي يقدمه كل بلد.

ومن جانبهم تفاعل أهالي أسوان مع جولة الفرق، التي استقلت عدد كبير من شوارع المحافظة، حيث قامو بمشاركة الفرق الغناء ونالت العروض استحسانهم.

وتضم فاعليات المهرجان "فنون استعراضية فلكلورية ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية وأفلام روائية، وفنون تشكيلية، وموسيقات الشعوب".

بالإضافة إلى عروض موسيقية وفقرات فنية بالأتوبيس المكشوف بشوارع مدينة أسوان، مشيرة إلى أن الفاعليات ستبدأ بحفل بمعابد فيلة.

ومن المقرر أن يكرم فريق "بلاك تيما"، الذي يعد أحد الفرق الذي ساهمت في إعادة إحياء الفن النوبي بأشكال تناسب الجيل الحالي، وهي فرقة مصرية تأسست في عـام 2004 تميزت بالتنوع في الموسـيقى وأسلوبها، وآخر ألبوم لها "لون الكاكاو".

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلورالأفروصينى تستمر حتي 31 اكتوبر بمحافظة أسوان تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة ووزارة السياحة المصرية التي أدرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصريه الإفريقية والصينية.
على الصعيدين الثقافي والسياحي، وكذلك محافظة أسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.
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