قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تأجيل الجمعية العمومية العادية والذي كان مقرر لها نهاية الشهر الجاري، في مدينة السادس من أكتوبر.

تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، بطلان إنعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم، والذي كان مقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الحالي، وورد لاتحاد الكرة خطابا رسميا بالتأجيل.





بطلان الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بعد قرار اللجنة الأولمبية

وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن موعد جديد لإنعقاد الجمعية العمومية العادية في وقت لاحق، بعدما أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، بطلان إقامة الجمعية العمومية العادية خلال الشهر الجاري.

وكانت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة المصري بحضور الأندية، اجتمعت لمناقشة الميزانية الخاصة بالجبلاية والحساب الختامى وراتب المدير التنفيذى وتشكيل لجنة التظلمات.





من ناحية أخرى كانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، قررت تأجيل مباريات فرق الدوري الممتاز ببطولة كأس مصر لما بعد كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

3 مراحل لبطولة كأس مصر تحددها لجنة المسابقات

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، اقامة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل ، تشمل الأولى منها 86 ناديا تقام مبارياتهم يومي الجمعة والسبت المقبلين ليصعد 43 ناديا للمرحلة الثانية ، حيث يتم تجنيب 13 منها بينما يلعب ال 30 ناديا المتبقية لتصفيتها إلى 15 ناديا .

ويتم اضافة ال 15 ناد المتأهلة إلى ال 13 نادي التي تم تجنيبها ليكون مجموعهما 28 ناديا يتم تصفيتها في المرحلة الثالثة إلى 14 نادي.

موعد مشاركة فرق الدوري الممتاز ببطولة كأس مصر

من المقرر أن تنضم الأندية ال 14 التى تأهلت إلى فرق الدوري الممتاز ال 18 لتشكل معا دور ال 32 الذي ستقام ميارياته بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر الشهر المقبل.