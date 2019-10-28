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تحويل محطتي صرف صحي لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج (صور)
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:46 م
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أحمد الشيخ
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قال اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأن لجنةً وزارية مشكلة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قامت بتفقد مشروعي تحويل نظام معالجة محطة صرف صحي سوهاج غرب بمدينة سوهاج، ومحطة صرف صحي الكولا بمركز أخميم، إلى نظام المعالجة الثلاثية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات.
وأضاف اللواء المهندس محمد بدري محمد: "تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين نحو 240 مليون جنيه، وذلك لإنشاء وحدات المعالجة الثلاثية بالمحطتين، ليتم تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي سوهاج غرب، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (50 ألف م3/يوم) بمصرف سوهاج العمومي، وكذا تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي الكولا بمركز أخميم، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (55ألف م3/يوم) بمصرف أخميم القبلي".
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