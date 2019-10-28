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تحويل محطتي صرف ‏صحي لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج (صور)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:46 م
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محطة المعالجة الثلاثية
محطة المعالجة الثلاثية
أحمد الشيخ
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قال اللواء ‏مهندس محمد بدري محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأن لجنةً وزارية مشكلة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قامت بتفقد ‏مشروعي تحويل نظام معالجة محطة صرف صحي سوهاج غرب بمدينة ‏سوهاج، ومحطة صرف صحي الكولا بمركز أخميم، إلى نظام المعالجة الثلاثية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات.

وأضاف اللواء ‏المهندس محمد بدري محمد: "تبلغ ‏التكلفة الإجمالية للمشروعين نحو  240 مليون جنيه، وذلك لإنشاء وحدات المعالجة الثلاثية بالمحطتين، ليتم ‏تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف صحي سوهاج ‏غرب، والتي تبلغ طاقتها التصميمية (50 ألف م3/يوم) بمصرف سوهاج ‏العمومي، وكذا تصريف مياه الصرف الصحي المعالج بمحطة معالجة صرف ‏صحي الكولا بمركز أخميم، والتي تبلغ  طاقتها التصميمية (55ألف م3/يوم) بمصرف ‏أخميم القبلي".

تحويل محطتي صرف ‏صحي لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج (صور)
تحويل محطتي صرف ‏صحي لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج (صور)
تحويل محطتي صرف ‏صحي لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج (صور)
تحويل محطتي صرف ‏صحي لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج (صور)
تحويل محطتي صرف ‏صحي لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج (صور)
تحويل محطتي صرف ‏صحي لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج (صور)
تحويل محطتي صرف ‏صحي لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج (صور)
تحويل محطتي صرف ‏صحي لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج (صور)
تحويل محطتي صرف ‏صحي لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج (صور)
تحويل محطتي صرف ‏صحي لنظام المعالجة الثلاثية بسوهاج (صور)
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