Advertisements
Advertisements
Advertisements

"السكة الحديد" توضح تفاصيل سقوط شخصين من القطار 934 الإسكندرية/الأقصر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:45 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
Advertisements
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن رئيس قطار 934 مكيف الإسكندرية-الأقصر طالب اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة بعدما امتنعا عن دفعها.

حيث قاما بالنزول أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة نتيجة عطل بنظام الإشارات بالمحطة، وأدى قفزهما من القطار إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.

وأضافت أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإعلامية والإخبارية بالرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.

ومن جانبه أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنه يحرص دائما على حياة كافة المواطنين وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طنطا سقوط شخصين من قطار حوادث الفجر النقل السكة الحديد اخبار الحوادث

أخبار تهمك

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يحسم الجدل.. الصفقة الكبرى في طريقها إلى ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ 36 دقيقة

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ يوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 22 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يقهر صلاح.. نجم ليفربول على أعتاب ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ يوم

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ ساعة و 10 دقيقة

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"السكة الحديد" تكشف مفاجأة بشأن سقوط قطار "القاهرة-قنا" في البدرشين

"السكة الحديد": 35 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بخط القاهرة-الإسكندرية

السكة الحديد: 20 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بخط "طنطا – المنصورة"

ننشر تأخيرات القطارات بجميع خطوط السكة الحديد اليوم

تعرف على مواعيد تأخيرات القطارات بخطوط السكة الحديد اليوم

السكة الحديد: الدفع بـ 6 قطارات مكيفة مميزة إضافية لخدمة ركاب الوجه القبلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:55 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

04:21 م

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

01:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status