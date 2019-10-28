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إثر شفط مياه عدد من الأنفاق.. استئناف عمل خطوط المترو 4 و1 و6
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:49 م
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مروى الجلاصي
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أعلن مدير الإتصال بشركة نقل تونس محمد الشملي، عودة خطوط المترو 4 و 1 و 6 للعمل بصفة عادية، بعد شفط المياه المتراكمة بنفقي باردو و باب عليوة، و بعدد من أماكن تراكم المياه على الشبكة الحديدية، فيما يتم حاليا التدخل لتأمين عودة خطي المترو رقم 5 و 3 للعمل.
ويذكر بأن الشملي كان قد أعلن صباح اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019، عن توقف كلي لحركة الجولان على كافة خطوط شبكة المترو الخفيف، بعد أن غمرت مياه الأمطار الشبكة وكذلك للأنفاق، ، مشيرا إلى أن حركة جولان الحافلات تسير بشكل عادي.
كما تسبّبت الأمطار الغزيرة التي سجّلتها البلاد بين أمس واليوم، إلى انقطاع عديد الطرقات في العاصمة هذا الصباح، وتوقف حركة المرور بسبب تراكم المياه.
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