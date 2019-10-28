مروان الشوربجي يقصي مصطفى عسل ويتأهل لدور الثمانية من بطولة مصر الدولية للاسكواش

فاز المصري مروان الشوربجي على مواطنه مصطفى عسل بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في دور الستة عشر من بطولة مصر الدولية للاسكواش، ليتأهل الشوربجي إلى الدور التالي من البطولة المقامة على الأراضي المصرية.





فاز مروان الشوربجي في الشوط الأول بنتيجة ١١-٥، وفي الشوط الثاني ١١-٢، ونجح عسل في العودة للمباراة بعد الفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة واحدة ١١-٧، لتذهب المباراة الى الشوط الخامس والفاصل الذي انتصر فيه الشوربجي بنتيجة ١١-٥، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي بعد مباراة استمرت ٥٥ دقيقة.





الجدير بالذكر أن بطولة مصر الدولية للإسكواش تقام في جمهورية مصر العربية تحت سفح الأهرامات، في الفترة بين 25 أكتوبر 2019 إلي الأول من نوفمبر 2019، حيث تصل مجموع الجوائز المادية إلي 185 ألف دولار.



