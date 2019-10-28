تشكيلات عسكرية تتحوّل إلى أريانة لنجدة المواطنين

تنقّلت تشكيلات عسكرية على متن سيارات "هامر" وشاحنات متوسّطة إلى المناطق المتضرّرة بولاية أريانة، نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار بتونس الكبرى، وتسرّب المياه إلى بعض المنازل وسط مدينة أريانة ليلة أمس الأحد وفجر اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019، وشرعت رفقة الأهالي بشفط مياه الأمطار وإزالة الأوحال باستعمال مضخات المياه المعدة لذلك.





وجاءت تدخلات الجيش الوطني، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، عقب اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بولاية أريانة، لتنظيم عمليات التدخل والنجدة، على إثر التقلبات المناخية التي شهدتها بعض المناطق بالبلاد، وذلك بطلب من والي أريانة، وبحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.



