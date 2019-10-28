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تشكيلات عسكرية تتحوّل إلى أريانة لنجدة المواطنين

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:43 م
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صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
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تنقّلت تشكيلات عسكرية على متن سيارات "هامر" وشاحنات متوسّطة إلى المناطق المتضرّرة بولاية أريانة، نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار بتونس الكبرى، وتسرّب المياه إلى بعض المنازل وسط مدينة أريانة ليلة أمس الأحد وفجر اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019، وشرعت رفقة الأهالي بشفط مياه الأمطار وإزالة الأوحال باستعمال مضخات المياه المعدة لذلك.

وجاءت تدخلات الجيش الوطني، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، عقب اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بولاية أريانة، لتنظيم عمليات التدخل والنجدة، على إثر التقلبات المناخية التي شهدتها بعض المناطق بالبلاد، وذلك بطلب من والي أريانة، وبحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.

ويذكر بأن الأمطار الغزيرة التي سجّلتها البلاد بين أمس واليوم، أدّت إلى انقطاع عديد الطرقات في العاصمة صباح اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019، وتوقف حركة المرور بسبب تراكم المياه، وما صاحبه من تعطل لحركة المرور وتسرب للمياه داخل بعض المؤسسات بمختلف جهات البلاد.
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