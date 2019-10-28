Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان العراقي يلغي جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:45 م
Advertisements
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
وكالات
Advertisements

أقر البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، إلغاء جميع امتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من تاريخ اليوم، وفقًا لما ذكره موقع قناة العربية نت.

 

وقد صوت البرلمان العراقي، خلال جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات، حضرها 222 نائباً للوقوف على مطالب المتظاهرين وإمكانية تنفيذيها.

 

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، أن جلسات البرلمان مستمرة لحين إجراء الإصلاحات، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

 

كما دعا إلى تكثيف الجهود لحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع دون انتظار.

 

يذكر أن مجلس النواب كان قد فشل في عقد جلسة لمناقشة مطالب المتظاهرين يوم السبت الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب.

 

على وقع التظاهرات

وأتى هذا الاجتماع على وقع التظاهرات التي تجددت في البلاد، الاثنين، حيث خرج آلاف الطلاب إلى الشوارع في بغداد ومحافظات جنوبية عدة.

 

وأطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع على طلاب بالمدارس والجامعات تحدوا تحذيرات رئيس الوزراء وشاركوا في احتجاجات اليوم.


وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على طلاب في أحد أحياء بغداد مع انتشار الاحتجاجات إلى جيوب أخرى بالعاصمة. كما أظهرت تسجيلات أخرى مجموعة من الطالبات تركضن وتصرخن. وانضم الطلاب في خمس محافظات أخرى، معظمها في الجنوب، للاحتجاجات.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مخصصات الرئاسات الثلاث جميع امتيازات العراق البرلمان العراقي

أخبار تهمك

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 23 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 21 ساعة

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 22 ساعة

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ ساعة و 11 دقيقة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 5 ساعات

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الرياضة يتدخل للصلح بين الزمالك والأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موضوعات متعلقة

لاحتواء احتجاجات العراق.. رئيس الوزراء يدعو ممثلي المحتجين للحوار

عادل عبد المهدي يوجه برفع حظر التجوال في بغداد من فجر السبت

أول قرارات الحكومة العراقية لامتصاص غضب المتظاهرين

الرئيس العراقي يشدد على محاسبة المتورطين في استخدام العنف بالمظاهرات

نائب عراقي: مساعد قائد "فيلق القدس" يقود قناصة المتظاهرين بالعراق

العراق: فشل اجتماعات المسؤولين في تهدئة الاحتجاجات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

01:08 م

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

12:29 م

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

02:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status