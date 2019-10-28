أبطال وادى دجلة الإسكواش يواصلون انجازاتهم بحصد 13 كأس لبطولة بورسعيد و4 كؤوس لبطولة الإسكندرية

انتهت فعاليات بطولة منطقة بور سعيد بفوز أبطال وادى دجلة بنحو 13 كأس متنوع فى جميع المراحل المشاركة ( ناشئين وناشئات – سيدات - رجال ) للمراحل العمرية بين 11-19 سنة، وذلك بواقع 3 كؤوس للمركز الاول، 3 كؤوس للمركز الثاني، 3 كؤوس للمركز الثالث، 4 كؤوس للمركز الرابع.





فقد توجت اللاعبة جنى شيحة بكأسي المركز الاول، وحصل على الكأس الثالث اللاعب كريم البربري. وفاز بكؤوس المركز الثاني كل من بارب سامح، وحبيبة ثروت، وسلمى الشيخ، وعن كؤوس المركز الثالث، ففاز علي الخواص، يحيى النوساني، علاء الدين محمد. وجاء في المركز الرابع، منة الله صالح، وسيف الشناوي، وشهد الرفاعي.





هذا وقد توج الأبطال الدجلاوية ب4 كؤوس متنوعة فى جميع المراحل المشاركة ( ناشئين وناشئات – سيدات - رجال ) ضمن بطولة منطقة الإسكندرية. فقد توج اللاعب مصطفي السيرتي بكأس المركز الاول، واللاعب ياسين الشافعي بكأس المركز الثاني في منافسات تحت 19 سنة. وتوج اللاعب عبدالله ياسر بكأس المركز الثالث ضمن منافسات الرجال ، بينما حصل اللاعب يوسف بسطاوي على كأس المركز الثالث ضمن منافسات تحت 15 سنة .