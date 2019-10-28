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سوق دبي المالي يفقد نحو 1.30 مليار درهم في ختام جلسة الإثنين

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:31 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبي المالي 

أنهي سوق دبي المالي  تعاملات اليوم الاثنين علي تراجع ، مضغوط بعمليات جني الأرباح السريعة على بعض الأسهم القيادية. ، وانخفض مؤشر سوق دبي المالي  بنسبة 0.38 بالمائة، بما يُوازي 10.57 نقطة، ليغلق عند 2777.07 نقطة ، وبلغ حجم التداول 89.37 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 160.1 مليون درهم، بعد تداول 1934 صفقة ،وهبطت القيمة السوقية للسوق  بمقدار 1.30 مليار درهم إلى 367.99 مليار درهم، مقابل 369.29 مليار درهم في جلسة أمس.
 

وعلي مستوي القطاعات ، وإظهرت شاشات التداول الخاصة بسوق دبي المالي ، إنخفاض قطاع الخدمات بنسبة 1.67 بالمائة، ثم العقارات بنسبة 1.30 بالمائة، وجاء ثالثاً قطاع الاستثمار والخدمات المالية سنبة 0.07، بينما زاد قطاع البنوك بنسبة 0.31 بالمائة، فيما استقر دون تغيير قطاع السلع الاستهلاكية.

بورصة دبي .. الأسهم الأكثر إرتفاعاً وإنخفاضاً اليوم 

وهبط 21 سهماً بسوق دبي  كان في مقدمتهم سهم مصرف السلام – السودان بنسبة 5.88 بالمائة، بينما سجلت عشرة أسهم ارتفاعاً كان في صدارتهم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10.98 بالمائة ،وكان الأكثر تداولاً على مستوى الحجم سهم شركة ديار للتطوير بعد تداول 18.95 مليون سهم، فيما كان الأنشط من حيث القيمة سهم بنك الإمارات دبي الوطني بسيولة بلغت 66.31 مليون درهم.


وعلي صعيد التداولات بسوق دبي ، فقد انخفض سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.12 بالمائة على الرغم من إعلانها عن افتتاح دبي مول زعبيل غداً، وجاء ثانياً سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.56 بالمائة، ثم حل من بعده سهم شركة داماك العقارية بنسبة 0.55 بالمائة بينما  ارتفع سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 0.56 بالمائة، وجاء في المركز الثاني سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 0.53 بالمائة، وحل ثالثاً سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 0.49 بالمائة، وتلاه سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.40 بالمائة.
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