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عاجل.. تقارير صحفية تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:34 م
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الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
حسام مجدي
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كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم الإثنين 28 أكتوبر عن الفائز الأقرب بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019 والمقدمة من صحيفة "فرانس فوتبول".

رونالدو هو الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

وأكدت صحفية "توتو سبورت" الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي هو الأقرب حتى الآن للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو حتى الآن متفوق على ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة وفيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول في تصويت الكرة الذهبية.

وفد فرانس فوتبول يزور رونالدو

كما كشفت الصحيفة أن وفد من صحيفة فرانس فوتبول قد سافر اليوم الأحد لمقابلة كريستيانو رونالدو ومن المتوقع أنه هو الأقرب بشكل كبير جدا حتى الآن للفوز بالكرة الذهبية.

يذكر أنه في حالة فوز كريستيانو رونالدو بالفعل بجائزة الكرة الذهبية ستكون هذه الكرة السادسة له طوال مسيرته الكروية.

مشاركات رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 13 مباراة حتى الآن خلال هذا الموسم مع نادي يوفنتوس بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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ميسي كريستيانو رونالدو رونالدو الكرة الذهبية

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