مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 1.36% بختام التعاملات

بورصة السعودية





إختتمت بورصة السعودية تعاملات جلسة اليوم الإثنين علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"بنسبة 1.36% خاسراً 107.02 نقطة ليغلق عند مستوى 7784.71 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.63% خاسراً 64.70 نقطة ليغلق عند مستوى 3892.74 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 105 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 45 شركة، فيما تراجعت 136 شركة.

ومن خلال المتابعة اللحظية لسوق الأسهم السعودية لاحظنا تراجع 16 قطاعا على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.99%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.22%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع الطاقة إنتاج الأغذية 1.57%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.44%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.89%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%.

بورصة السعودية .. الأسهم الأكثر إرتفاعاً وإنخفاضاً اليوم





وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة السعودية بنمو نسبته 7.82%، ثم عناية بنسبة 4.70%، ثم الباحة بنسبة 2.91%، فيما تصدر سهم "الأبحاث والتسويق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.35% ثم الأهلى بنسبة 3.79%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 3.77%.