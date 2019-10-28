شاهد.. أول ظهور لعمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته

يشار إلى أن شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد، قد فاجئت محبيها بقرار انفصالها عن أحمد، وذلك بعد أن استمرار زواجهم لمدة 11 عامًا، وكانت قد نشر صورة لها من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".





كانت أخر أعمال الفنان عمرو سعد الدرامية، هو "بركة" الذي حاض به السباق الرمضاني الماضي، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة إنعام سالوسة، وهالة فاخر، وأحلام الجيرتلي، ومحمد لطفي، وهنادي مهنى، ومحمد لطفى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمود كريم، ومن ﺗﺄﻟيف محمد الشواف.



تدور أحداث المسلسل حول "بركة" الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو سعد، وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، لكي يعيش في القاهرة، ومع مرور الوقت ينشغل في جمع المال، ويتورط في مشاكل كثيرة مع عصابة من أصحاب النفوذ.



وكانت أخر أعمال الفنان عمرو سعد السينمائية، فيلم "حملة فرعون"، الذى عرض خلال أيام عيد الفطر الماضي، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإنتاج محمد السبكي، وهو مقتبس عن الفيلم الياباني الساموراي السبعة، وهو من بطولة محمود عبد المغني، وروبي، ومحمد لطفي، وحمدي الميرغني.

مقتبس عن الفيلم الياباني الساموراي السبعة، وهو من بطولة محمود عبد المغني، وروبي، ومحمد لطفي، وحمدي الميرغني.

يحرص الفنان عمرو سعد دائمًا على التواصل مع محبيه، من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فنشر عمرو مجموعة من الصور ظهر فيها مرتديًا "تى شيرت" باللون الأخضر، وشورتًا باللون الأزرق، و"كوتشي" باللون الأخضر والأسود، ونظارة شمس،، سماعات، وقفازات لليد باللون الأزرق، وحظيت الصورة على إعجاب كببر من قبل متابعيه.