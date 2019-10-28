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روسيا تطور راداراً جديداً لمروحيات "Ka-52"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:26 م
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المروحيات
المروحيات
كريم وزيري
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ذكرت مجلة "جينز Janes" العسكرية المتخصصة، أن النسخة الجديدة المطورة من مروحيات "التمساح" التي تنوي وزارة الدفاع الروسية، التعاقد عليها عام 2020 بعدد 114 مروحية تحمل اسم "Ka-52M" ويتم تسليم أولها عام 2022، سوف تحصل على منظومات تهديف وتتبع جديدة.

ويُعد الرادار الجديد هو المكوّن الرئيسي للتطوير، حيث يتميز بكونه ذو مصفوفة مسح إلكتروني نشط، وقد تم تنصيب نسخته التجريبية على المروحية الهجومية البحرية Ka-52K التي ظهرت في معرض " ماكس MAKS " الدولي للطيران في موسكو نهاية اغسطس الماضي.

الرادار الجديد يحتوي على 640 موديولًا للإرسال والاستقبال، ويمكنه رصد مجموعة من الدبابات على مسافة 45 كم، جسر سكة حديد على مسافة 100 كم، وسفينة من فئة المدمرات على مسافة 150 كم وطبقا للشركة المصنعة فإن الرادار في نمط جو-جو يستطيع رصد طائرة مقاتلة مقطعها الراداري 3 متر² من الأمام على مسافة 50 كم، ومروحية في وضع الثبات في الجو على مسافة 20 كم. ويزن الرادار 130 كج، وبذلك يكون أقل بحوالي 10 كج عن الرادار الحالي العامل على المروحية.

المنظومة الجديد تحوي 5 مستشعرات وهي كاميرا تصوير حراري، كاميرا تليفزيونية، جهاز قياس المسافات بالليزر، جهاز تحديد للأهداف بالليزر لتوجيه الصواريخ المضادة للدروع، وأخيرًا جهاز تتبع لشعاع الليزر الصادر من الأجهزة والمنصات الصديقة. وتزن المنظومة 177 كج مقابل 220 كج للمنظومة الحالية العاملة على التماسيح الروسية.
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