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النيابة تخاطب "تنفيذ الأحكام" بشأن هارب خلال أحداث يناير بالأميرية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:25 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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خاطبت نيابة الأميرية، مباحث تنفيذ الأحكام بشأن متهم هارب خلال أحداث يناير وعليه حكم بالسجن 5 سنوات في قضية أموال عامة لتسليمه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول المتهم.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تردد أحد السجناء الهاربين، 64 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج وهارب من سجن الفيوم، إبان أحداث يناير 2011، أثناء تنفيذ عقوبة بالسجن 5 سنوات في قضية أموال عامة بقسم الوايلي- على محل إقامة آخر له بمنطقة السواح دائرة قسم شرطة الأميرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

تنفيذ الاحكام النيابة اخبار الحوادث

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