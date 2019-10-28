البطريرك يوحنا العاشر يشهد احتفالية الذكرى المئوية لتأسيس الجالية اليونانية بدمشق

شهد صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، أمس الأحد، احتفالية الجالية اليونانية في دمشق بذكرى العيد الوطني "كلا" (ΟΧΙ)، والذي يصادف احتفالها بذكرى مرور مئة عام على تأسيسها.



حضر الاحتفالية كل من: السيدة ريمه قادري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ورئيس الجمعية السيد حبيب صالومي، والسيدة أميرة ستيفانو عضو مجلس الشعب، وكل من القناصلة جورج قطيني، وأيوب حنا وحازم دانيال، مع حشد غفير من أبناء الجالية اليونانية وغيرهم من أبناء مدينة دمشق.



وبدأ الاحتفال بتلاوة صلاة الشكر التي أقيمت في كنيسة الصليب المقدس، برئاسة غبطة البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الذي عبر من خلال كلمته عن العلاقات الوطيدة التاريخية التي بين البلدين من جهة وبين بطريركية أنطاكية والكنيسة اليونانية من جهة أخرى، مُعيدًا الجالية بعيدها الوطني هذا ومباركًا لها باحتفالية المئة العام، متمنيًا لأعضائها دوام الاستمرار والتقدم.