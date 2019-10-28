Advertisements انفوجراف انفوجراف 47 % تراجع صافى أرباح صناعات قطر فى 9 أشهر الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:23 م Advertisements Advertisements Advertisements الكلمات المفتاحية قطر صناعات قطر تراجع صافى أرباح صناعات قطر 9 أشهر أخبار تهمك عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو) منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" منذ حوالي 3 ساعات رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو) منذ حوالي 3 ساعات الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم منذ يوم وزير الرياضة يتدخل للصلح بين الزمالك والأهلي منذ أقل من ساعة موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري منذ ساعتين و 50 دقيقة «يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة منذ حوالي 22 ساعة نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم منذ حوالي 23 ساعة ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟ منذ حوالي 20 ساعة عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم منذ يوم نتيجة مباراة روما وميلان اليوم منذ حوالي 21 ساعة بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي منذ حوالي 22 ساعة بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي منذ ساعة و 14 دقيقة "خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات) منذ حوالي 5 ساعات ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام منذ حوالي 21 ساعة عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح منذ حوالي 6 ساعات موضوعات متعلقة تراجع حاد في أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر سوق العقارات في قطر يشهد هبوطا حادا منذ العام الماضي 2018 تراجع أرباح صناعات قطر بنسبة 47٪ في 9 أشهر