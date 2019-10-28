"سد الروافعة".. وسيلة الدولة للاستفادة بمياه السيول في سيناء

"سد الروافعة" أحد أهم المشروعات المائية في سيناء، والذي تستخدمه الدولة من أجل تعظيم الاستفادة من "مياه السيول"، نظراً لأنه أكبر حاجز مائي في العريش.





وهو سد بنائي مقوس تم بنائه في منطقة الروافعة التي تبعد بمسافة 8 كم شمال ضيقة جبل الحلال في وادي العريش، عن طريق وكالة رى الصحارى بوزارة الاشغال العامة والموراد المائية عام 1946، ويساهم السد في تخزين مياه السيول وتبلغ السعة التخزينية له حوالى 5 ملايين متر مكعب.





في عامي1975 و1981، حدث سيل عالى الشدة بوادى العريش وزاد حجم المياه عن السعة التخزينية لسد الروافعة، مما تسبب فى وصول المياه إلى مدينة العريش.





بيانات التخزين أمام السد

يبلغ اؤتفاع السد فوق قاع الوادى 12 متر، وأساسه 8 متر، بينما يبلغ إجمالي ارتفاعه الكلى 20 متر.





بينما بلغ منسوب قاع حوض التخزين امام السد 18 متر فوق سطح البحر، وبلغ منسوب عتب السد 130 متر، بينما يرتفع عرض الوادى عند منسوب عتب السد 70 متراً.





3 مليون متر مكعب

وتبلغ سعة التخزين 3 مليون متر مكعب من مياه الجريان السطحى وبه فتحات مقاس 1x1 متر أسفلها منسوب ا30 متر فوق سطح البحر ومركب عليها بوابات بأوناش تتحم في قفلها وفتحها عند اللزوم والغرض من هذه الفتحات، هو كسح الطمى الراسب أمام السد وكذا تستعمل للتهوية للمياه المحجوزة أمام السد.





تعلية السد

وفي السياق ذاته، قامت وزارة الموارد المائية والرى بتعلية السد فى عام 1986 لزيادة السعة التخزينية، وتم الانتهاء من التعلية فى عام 1986 إلا أنه فى عام 2010 م، حدثت سيول عالية الشدة من الأودية الفرعية الوادى العريش أدى هذا إلى وصول المياه إلى مدينة العريش ووقوع خسائر فادحة نتيجة التعديات السكنية والزراعية على مجراه، فتم تعلية السد مرة أخرى.





وبعد التعلية، أصبح إجمالي سعة الخزان 6.8 مليون متر مكعب وهذه السعة تكفى لرى 400 فدان خلف السد لمسافة 3 كيلو متر شمال السد عن طريق المواسير التي بدأ تنفيذها لتغذية سد الروافعة.





تقييم سدود الحماية

ومؤخراَ ذكر بيان الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، أنه تم تشكيل لجنة من مهندسي الإدارة متحدين مع مندوب من معهد الموارد المائية للمرور على منشآت الحماية لتقييم سدود الحماية بالإدارة، وكذلك كميات المياه التى خلفتها الأمطار





وتشكل فريق اللجنة الهندسية، من خالد الاباصيرى وعبدالرازق صالح و محمد محمد زينهم مندوب المعهد، الذين توجهوا لسد الروافعة بوسط سيناء، واتضح ملء بحيرة السد عن آخرها بالمياه بسعة تخزينية 5.3 م2 وفاضت مياه الأمطار من مفيض السد إلى مجرى وادى العريش فى اتجاه مدينة العريش الأمر الذى قررت معه اللجنة العودة لمتابعة سير المياه فى وادى العريش، وإخطار الجهات المعنية باتخاذ اللازم.





وتابع البيان، أن المياه وصلت إلى مدينة العريش فى تمام الساعة الخامسة ونصف مساء ومرت بسلام فى مجرى وادى العريش، الذى تم حمايته وتهذيبه بمعرفة الإدارة سنة 2010 فى اتجاه المصب والأمور مستقرة تماما بوادى العريش حتى ساعته.





5 مليون متر مكعب من المياه في سد الروافعة

وبالأمس ذكر محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم تخزين 5 مليون متر مكعب من المياه في سد الروافعة.





وأضاف شوشة، في مداخلة هاتفية مع الإلاعمي عمرو اديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم الأحد: "وإن شاء الله يبقي خير على البدو اللي في وسط سيناء".



