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للعام السادس.. انطلاق اليوم الثقافي المصري الكوري بالأقصر "صور"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:21 م
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الافتتاح
الافتتاح
طاهر الحساني
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شهدت مكتبة مصر العامة اليوم الأثنين أنطلاق فعاليات اليوم الثقافى المصرى الكورى للعام السادس فى أطار بروتوكول التعاون مع المركز الثقافى الكورى بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ويوون يو تشول سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر، وبمشاركة عدد من الطلاب من ابناء الاقصر.

و اوضح محمد عباس مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثقافي الكوري العديد من الفاعليات التى تستهدف التعرف على العادات والتراث الكوري، إلى جانب معرض للصور عن كوريا والثقافه الكورية، وأيضًا عرض أفلام من الثقافة الكورية وعروض ومنتجات مشتركة بين الجانبين المصري والكوري.

وعلى هامش افتتاح الفعاليات تفقد محافظ الأقصر وسفير كوريا الجنوبية معرض الصور وورش العمل المقامة بقاعات المكتبة والتى تتضمن اعادة التدوير ورسم وتلوين المجسمات التقليدية وغيرها من الانشطة التعليمية.

و اكد يوون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة على اهمية الانشطة الثقافية التى تقيمها السفارة الكورية بكافة محافظات مصر حيث تستهدف نشر الثقافة الكورية وتعريف كافة المصريين بها، مشيرا الى ان المميز فى عروض اليوم انها كورية ينفذها طلبة مصريين درسوا وتعلموا الكثير عن الثقافة الكورية لتقديم افضل العروض.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على أهمية أقامة الفعاليات الثقافية الخاصة بالشعوب ذات الحضارة العريقة والتعرف عليها الأمر الذى يسهم فى رفع الذوق العام لدى أبنائنا ومحاكاة الشعوب والأستفادة من خبراتهم، حيث انه من افضل سبل الاستثمار هى الاستثمار فى ثقافة وتحضر الشعوب، هذا الى جانب الدعم المستمر من جانب الحكومة الكورية لاستمرار خطط التنمية بمصر كلها، وكذلك زيادة اعداد السياح الكوريين ودعوتهم لزيارة الأقصر، خاصة وان السائح الكورى يقدر السياحة الثقافية.
ومن الجدير بالذكر أن محافظ الأقصر كان قد ناقش مع سفير كوريا الجنوبية سبل زيادة فرص الاستثمار فى المجالات الزراعية والصناعية ونقل خبراتهم الواسعة فى هذه المجالات.
للعام السادس.. انطلاق اليوم الثقافي المصري الكوري بالأقصر "صور"
للعام السادس.. انطلاق اليوم الثقافي المصري الكوري بالأقصر "صور"
للعام السادس.. انطلاق اليوم الثقافي المصري الكوري بالأقصر "صور"
للعام السادس.. انطلاق اليوم الثقافي المصري الكوري بالأقصر "صور"
للعام السادس.. انطلاق اليوم الثقافي المصري الكوري بالأقصر "صور"
للعام السادس.. انطلاق اليوم الثقافي المصري الكوري بالأقصر "صور"
للعام السادس.. انطلاق اليوم الثقافي المصري الكوري بالأقصر "صور"
للعام السادس.. انطلاق اليوم الثقافي المصري الكوري بالأقصر "صور"
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