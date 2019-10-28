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محافظ بني سويف: تدريب العاملين بمركز معلومات اتخاذ على "القيادة الفعالة"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:21 م
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اللقاء
اللقاء
احمد فتحي الدسوقي
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صّرح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بأن المحافظة نفذت عدد من الدورات التدريبية في مجال تطوير أداء العاملين بالجهاز الإداري لتقديم خدمة جماهيرية أفضل، وتأهيل موظف حكومي قادر على التخطيط الجيد والإبتكار في مجالات عمله، وذلك في إطار خطة الدولة التي تعتمد على تنفيذ أجندة عملية متنوعة مثل الدورات المنفذة عن طريق مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكذا مسابقات التميز الحكومي، بجانب البرامج التي تدعمها وتنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات، وذلك كله أسفر عن نتائج إيجابية على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وجاء ذلك خلال متابعته لخطة تدريب العاملين التي ينفذها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، ضمن البرامج التدريبية المنفذة عن طريق القطاع بمجلس الوزارء، حيث أكدت هبة طه محمد، مدير مركز المعلومات، على أنه يجري حاليا تنفيذ دورتين تدريبتين للعاملين بمراكز المعلومات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديريات الخدمات، والتي بدأت في الفترة من 27 أكتوبر وتنتهي في 30 أكتوبر الجاري.

وأضافت مدير مركز المعلومات، أنه تم تنفيذ الدورة التدريبية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بعنوان التخطيط الاستراتيجي في الفترة من 27 أكتوبر وأنتهت اليوم الإثنين، والتي استهدفت عدد من المحاور لتأهيل العاملين واكسابهم القدرة على التخطيط الإستراتيجي، والمساهمة الفاعلة في توفير المعلومات والبيانات وتحليلها لدعم المسؤولين متخذي القرار، وستنطلق فعاليات الدروة الثانية في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر بعنوان القيادة الفعالة، والتي تستهدف صقل مهارات وتنمية القدرات القيادية للعاملين ليساهم ذلك في خلف صف قيادي ثاني من الموظفين في مختلف المجالات.

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية جهود مركز معلومات مجلس الوزراء ومساهمتها الواضحة في تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المطلوبة حيال متطلبات واحتياجات تحسين مستوى الخدمات والمرافق والدفع بخطة المحافظة التنموية، موجها الإدارات المختصة بالمحافظة لتذليل كافة العقبات وتسهيل جهود مركز معلومات مجلس الوزراء، مشيدًا بدروه في مجال تطوير مستوى العاملين لتحسين الأداء الحكومي في مختلف المجالات الخدمية.

وشدد محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالتنسيق التام مع مسؤولي مركز المعلومات بالمحافظة لتعظيم الإستفادة من جهود مركز معلومات مجلس الوزراء في تطوير منظومة العمل بالمحافظة، خاصة في الوحدات المحلية بالمدن والقرى لتحقيق التكامل بين كافة الجهود والخطوات العملية المنفذة في هذا المجال.
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