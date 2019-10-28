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مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم عند مستوى 1523.32 نقطة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:15 م
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بورصة البحرين
بورصة البحرين
نيفين سمير
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سوق البحرين المالي 

أنهي سوق البحرين المالى،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر سوق البحرين المالي  بنسبة 0.25% خاسراً 3.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1523.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والصناعة ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.5 مليون سهم بقيمة 761.8 ألف دينار.
 
قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للصعود 

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 15.73%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.78%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.23%.
 
فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.13% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%.
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اليوم الأهلي

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