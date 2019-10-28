مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم عند مستوى 1523.32 نقطة





سوق البحرين المالي





أنهي سوق البحرين المالى ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.25% خاسراً 3.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1523.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والصناعة ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.5 مليون سهم بقيمة 761.8 ألف دينار.

قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للصعود





وقاد التراجع ببورصة البحرين ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 15.73%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.78%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.23%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.13% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%.