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"بعد سرقة 4 سيارات".. حبس لص السيارات بالزيتون

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:18 م
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متهم
متهم
داليا عادل
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أمرت نيابة الزيتون، حبس عاطل لسرقته سيارة ملك صاحب شركة بأسلوب المفتاح المصطنع 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث عن الواقعة

كشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الزيتون، بقيادة الرائد أحمد صبرى معاون المباحث وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبط "خالد. ك"، 40 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 12 قضية، وبحوزته 4 مفتاح سيارة " مصطنعين " اثناء شروعه فى سرقة السيارة رقم ط د ع 631 ماركة فولفو موديل 1979م سماوي اللون ملك "خالد. ا"، 48 سنة، صاحب شركة باسلوب " المفتاح المصطنع " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6425 لسنة 2019م جنح القسم.

وبمواجهته وتضيق الخناق عليه اثناء التحقيق اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة السيارات بإسلوب " المفتاح المصطنع " والتخلى عنها عقب الاستيلاء على أجزاء منها، واقر بارتكابه 4 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها بمخزن، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وأمر إللواء محمد منصور مدير الامن، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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