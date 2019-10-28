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إصابة شخصين في حادث تصادم بالتجمع الخامس

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:15 م
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الحادث
الحادث
محمد جابر
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أصيب شخصان إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والاخرى سوزوكي،مساء اليوم الاثنين، بشارع محمد نجيب في التجمع الخامس، باتجاه طريق العين السخنة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بوقوع مصادمة بين سيارتين بشارع محمد نجيب في التجمع الخامس، ونتج عن الحادث اصابة قائد السوزوكي بكسور وجروح كبيرة، بينما استقرت حالة قائد الملاكي، وعلى الفور تم الدفع بالاوناش المرورية لرفع حطام الحادث، وتعزيز محيط الحادث بالخدمات المرورية لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.
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