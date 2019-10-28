خبير تكنولوجيا معلومات: عقد المؤتمر العالمي للاتصالات بشرم الشيخ يؤكد ثقل مصر



وأشار "رزق الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن مدة المؤتمر تصل إلى حوالي 24 يوم، وهى فترة ليست قليلة، وسيناقش فيها موضوعات هامة، معتبرا أن هذا المؤتمر فرصى جيدة للكيانات التي تعمل في مجال الاتصالات أن يتعرفوا على بعضهما، ويعقدوا تعاونات فيما بينهم.



وتوقع أن نتائج المؤتمر ستكون مثمرة جدا، وستستفيد منها مصر، بأن تكون هى الناقل لتكنولوجيا الاتصالات الجديدة على مستوى أفريقيا والوطن العربي.



قالت المهندس روماني رزق الله، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات من أهم القطاعات في الدول المختلفة، حيث أنه قاطرة لتنمية الدول، موضحا أن عقد مؤتمر الاتصالات الراديوية يؤكد على أهمية مصر وثقلها ووضعها وأنها البوابة الحقيقية لأفريقيا.