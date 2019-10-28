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موعد مباراة آرسنال القادمة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:20 م
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آرسنال
آرسنال
عبد الرحمن السيد
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يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي"، موعد مباراة آرسنال القادمة، بعدما سقط الجانرز في فخ التعادل ضد كريستال بالاس، في الجولة العاشرة من البريميرليج .

ومن المحدد أن تقام مباراة آرسنال القادمة ضد ليفربول في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الاندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان"، الأربعاء المقبل الموافق 30 أكتوبر .

موعد مباراة آرسنال القادمة
وتنطلق مباراة آرسنال القادمة ضد ليفربول، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة،والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

ويزداد موعد مباراة آرسنال القادمة صعوبة، بعدما قد سقط الجانرز في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره كريستال بالاس، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بادر المدافع اليوناني باباستاثوبولوس سوكراتيس بتسجيل الهدف الأول للجانرز ضد كريستال بالاس في الدقيقة 2 من عمر المباراة، قبل أن ينجح زميله البرازيلي ديفيد لويز في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 9 ، لينجح العملاق اللندني في التقدم بثنائية من الأهداف دفعة واحدة خلال الدقائق الأولى من المباراة .

ونجح لوكا ميليفوجيفيتش في تذليل الفارق وتسجيل الهداف الأول لصالح الضيوف في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، وذلك بعدما نفذ ركلة جزاء بصورة صحيحة في شباك لينو حارس أرسنال، قبل أن يتمكن المهاجم الدولي الغاني جوردان أيو من تسجيل هدف التعادل لصالح كريستال بالاس، في الدقيقة 52، ليعيد اللقاء إلى نقطة الصفر، قبل أن ينتهى بالتعادل .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد آرسنال إلى النقطة 16 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى النقطة 15 في المركز السادس بجدول البريميرليج
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