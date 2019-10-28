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تأجيل معارضة الفنان تامر عاشور في "التهرب من الضرائب " للتصالح

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة الفنان تامر عاشور في المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي لجلسة 30 ديسمبر المقبل لتقديم ما يفيد التصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني".
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الكلمات المفتاحية

تامر عاشور اخبار الحوادث

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