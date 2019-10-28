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"نواب مطروح" يرافقون المحافظ خلال زيارته لمدينة الحمام

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:11 م
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مجلس النواب
مجلس النواب
عبداللطيف هيبة
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رافق النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، في زيارته الميدانية لمدينة الحمام، بمشاركة نواب المحافظة، رزق جالي، وصلاح عياد.

وقال النائب أحمد رسلان: إنه تم خلال الجولة التفقدية، اعتماد افتتاح ٢ ملعب خماسي بقرى شباب الخريجين، بتكلفة ٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير العيادات الخارجية بمستشفى الحمام المركزي بتكلفة ١٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى اعتماد بناء وتطوير مدرستين ابتدائي وإعدادي، فضلا عن رصف طريق بمسافة ١٠ كيلومترات بقرى شباب الخريجين.

وأشار "رسلان"، إلى أن المحافظ أعلن دعم نادي الحمام ومركز الشباب، بالاحتياجات اللازمة، في إطار دعم الدولة للشباب، مؤكدًا أن المحافظ اعتمد كذلك توصيل كافة المرافق والخدمات للقرى والتجمعات السكانية في مدينة الحمام، تسهيلا على المواطنين.

كما أشار، أشار نائب مطروح، إلى أن محافظة مطروح على الرغم من أنها مترامية الأطراف، إلا أن المحافظ اللواء مجدي الغرابلي، يحرص على عمل جولات ميدانية للتعرف عن قرب على كافة المشكلات التي يعاني منها أهالي مطروح، ويسعى دائما لإيجاد حلول جذرية لكافة المشكلات.

كما انطلق وفد برلمانى من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، أمس يوم الأحد، لتفقد أحد السجون بمحافظات الصعيد، وتعد هذه الزيارة الثانية للجنة خلال دور الانعقاد الخامس، وذلك في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة إلى السجون والأقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان. 

وضم الوفد البرلماني برئاسة النائب علاء عابد، كلا من النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدي سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف. 

وغادر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مطار القاهرة الدولي، أمس اليوم الأحد، على رأس وفد برلماني، متوجها إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية في زيارة رسمية. 

وتأتى الزيارة في ضوء التحركات المصرية الفاعلة في عمقها الإفريقي على الصعيدين الحكومي والبرلماني، رغبة في العمل على دفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب، ولا سيما على المستوى البرلماني، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز العلاقات على مستوى القارة الأفريقية بشكل عام على جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.

من المقرر أن تتضمن الزيارة لقاء الدكتور رئيس المجلس والوفد المرافق له، مع كبار المسئولين في جمهورية نيجيريا الاتحادية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية معها، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملفات مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز برامج التعاون الفني والتعاون البرلماني – البرلماني في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في ضوء الدور النيجيري الرائد في إقليم غرب إفريقيا والقارة الإفريقية.
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