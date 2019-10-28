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محافظ القاهرة يكرم 50 متسابقا من أبناء الجمعيات الأهلية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:10 م
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اللقاء
اللقاء
إسماعيل منطاوي
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كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، 50 متسابق ومتسابقة من أبناء وفتيات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإيوائية في الفئة العمرية من 6 إلى 18 عام بجوائز مالية وشهادات تقدير لحصولهم على المراكز الأولى في المسابقة الدينية التي نظمها الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة بالقاهرة تحت رعاية السيد المحافظ.


وأشاد بجهود رؤساء الجمعيات الأهلية ورواد العمل الاجتماعي بالعاصمة في تحفيظ أبناءنا القرآن الكريم ليظل في القلوب قبل الحناجر موجهاً الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب على بذلهم الجهد لتعليم وتحفيظ أبنائهم القران الكريم فى مرحلة الصغر.


وأكد محافظ القاهرة أن الهدف من تنظيم هذه المسابقات وتكريم الفائزين بها، هو نشر مبادئ الدين الصحيحة والمعتدلة التي تقوم على التعايش السلمي مع الآخرين ، وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة في نفوسهم بعيداً عن التطرف والأفكار المغلوطة.


كما وجه التقدير لرئيس مجلس إدارة جمعية السيدات القبطية بالزيتون لحرصها واهتمامها بمشاركة في تكريم أبناءها  من حفظه القران الكريم.

وخلال الحفل سلم رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية درع الجمعيات الاهلية لمحافظ القاهرة تقديراً لدوره في رعاية العمل الاهلي بالمحافظة.

كما قام المحافظ بتكريم رؤساء مجالس 5 جمعيات لما بذلوه من جهد ومساهمة في المسابقة وهم الجمعية الشرعية بالمطرية وجمعية سراي القبة وجمعية المجرات الاجتماعية وجمعية جمال الدين الأفغاني وجمعية السيدات القبطية.

ولفت الدكتور / عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بأنه  المتقدمين للمسابقة وعددهم 753 متسابق تم اختبارهم بمعرفة لجنة من إدارة حفظ القرآن الكريم بمديرية أوقاف القاهرة .. مشيرا إلى دور الجمعيات الاهلية التي ساهمت في تكريم المتسابقين وعلى رأسها الجمعية الشرعية بالمطرية والتي تكفلت بدفع المصروفات الدراسية لجميع الطلبة الفائزين بالاضافة إلى توفير الزي والشنط المدرسية لهم.


وأشار الدكتور عز الدين فرغل إلى أن المسابقة تنقسم إلى 5 مستويات وفقاً للأجزاء المحفوظة من القرآن الكريم ففي المستوى الاول يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ القرآن الكريم كاملاً ، والمستوى الثاني يتضمن حفظ 29 جزء حتى الجزء الـــ20 ، أما المستوى الثالث فيتضمن حفظ 19 جزء حتى 10 أجزاء ، والمستوى الرابع يتضمن حفظ 9 أجزاء حتى 5 أجزاء من القرآن الكريم ، بينما يتضمن المستوى الأخير حفظ 4 أجزاء حتى جزء واحد.

شهد الحفل الدكتور عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية ، ومحمد سيد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، والشيخ طارق صبرى مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف ، ورؤساء الجمعيات الأهلية  ، وعدد من قيادات المحافظة  ومديريتي التضامن الاجتماعي والأوقاف بالقاهرة .
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