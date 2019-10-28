"الشباب والرياضة" تطلق مسابقة كنوز مصرية في نسختها السادسة (صور)

أطلقت اليوم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع فعاليات مسابقة كنوز مصرية لطلائع مصر في نسختها السادسة تحت شعار "أحلامنا" في مجالات الموسيقى الوترية، الكورال، الفن التعبيري، المسرح، الموسيقى النحاسية بمشاركة 4000 طليع من أعضاء الشعب الفنية بمراكز الشباب على مسرح الوزارة.



وقد انتهت تصفيات المرحلة الأولى من المسابقة بتصعيد فرق محافظات "الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، القاهرة، السويس، الجيزة، الإسماعيلية" في مجال الفن التعبيري،



وفي مجال الموسيقى الوترية تم تصعيد محافظات "الإسكندرية، بورسعيد، شمال سيناء، السويس، الغربية، المنيا، البحيرة، الإسماعيلية"



وتم تصعيد فرق محافظات "الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، القاهرة، قنا، السويس، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، كفرالشيخ، أسوان" في مجال المسرح



وفى مجال الكورال تم تصعيد محافظات " الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، القاهرة، السويس، الغربية، الدقهلية، المنيا، بني سويف، البحيرة"



وبدأت اليوم فعاليات تحكيم المرحلة الثانية على مسرح الوزارة بلجنة مكونة من أساتذة وخبراء من معهد الكونسرفتوار، للطلائع في المرحلة السنية من (6-12) سنة في مجالات الموسيقى الوترية والفنون التعبيرية، وفى المرحلة السنية من ( 13-18 ) سنة في مجالات الكورال والمسرح والموسيقى الوترية والنحاسية والفنون التعبيرية.



وقدم اليوم طلائع مركز شباب الشيخ زايد من محافظة الإسماعيلية عزف جماعى ل "تتر برنامج موسيقى عربية، تتر برنامج حديث المدينة، تتر موسيقى عم صابر، وقدموا عزف فردي لآلات الكمان والاورج والعود".



وقدم طلائع مركز شباب دماريس بمحافظة المنيا عزف جماعي ل " الموسيقى العربية، حديث المدينة، على الطريق، عم صابر، وقدموا عزف جماعي ل ( بولا بولا – يلا بينا يلا يلا – توت توت ) بالإضافة الى العزف الفردي للطبلة والجيتار والعود والبيانو والكمان.



وقدم طلائع مركز شباب دمنهور بمحافظة البحيرة في العزف الجماعي "على الطريق، حديث المدينة، صابر يا عم صابر، بينما قدموا عزفا فرديا على آلات الاوكورديون والناى والبيانو



وقدم طلائع مركز شباب الأنفوشى عزف جماعي ( على الطريق – حديث المدينة – الموسيقى العربية – صابر ياعم صابر )، بينما قدموا عزف فردى لموسيقى الموسيقار محمد عبدالوهاب وموسيقى لونجا وموسيقى بولكا



وقدم طلائع مركز شباب سموحة عزف جماعي ل ( الموسيقى العربية، ذكريات لأم كلثوم، صابر ياعم صابر، ضحك ولعب وجد وحب، حديث المدينة، تانجو أسبانى، على الطريق".