تعرف على التشكيل النهائي لاتحاد طلاب الأزهر بالإسكندرية (صور)



أعلنت الرعاية الاجتماعية برعاية طلاب الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، التشكيل النهائي لاتحاد طلاب منطقة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الشيخ نشأت الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، وإبراهيم فاضل مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب.



وأسفرت الانتخابات عن تشكيل الاتحاد من أمجد أحمد مهدي الأمين للاتحاد، وعبدالرحمن أحمد الباجوري الأمين المساعد، وهاني علاء إبراهيم مقرر اجتماعي، ومحمد علي فايز مقرر ثقافي وديني، ومحمد الباصيري مقرر علمي، وعبدالرحمن عثمان مقرر فني، إسلام عبود عبد الستار مقرر رياضي.



وأجريت الانتخابات تحت إشراف ناصر إسماعيل، مدير رعاية الطلاب، ووفاء أبو زيد موجه عام التربية الاجتماعية، ومسئول الاتحاد محمد فهمي، وتكونت لجنة التحكيم من رحاب أحمد راضي، ونشوى الماوردي، وإيمان خضر أعضاء مكتب الخدمة الاجتماعية.



وقد وجه "الصاوي" كلمة إلى الطلاب أكد فيها على أن يكونوا قدوة لزملائهم، وان يكونوا واجهة مشرفة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعليهم بكثرة القراءة والاطلاع، لأن القراءة عمر أخر للإنسان.