Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على التشكيل النهائي لاتحاد طلاب الأزهر بالإسكندرية (صور)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:08 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements

أعلنت الرعاية الاجتماعية برعاية طلاب الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، التشكيل النهائي لاتحاد طلاب منطقة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الشيخ  نشأت الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، وإبراهيم فاضل مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب.
 
وأسفرت الانتخابات عن تشكيل الاتحاد من  أمجد أحمد مهدي الأمين للاتحاد، وعبدالرحمن أحمد الباجوري الأمين المساعد، وهاني علاء إبراهيم مقرر اجتماعي، ومحمد علي فايز مقرر ثقافي وديني، ومحمد الباصيري مقرر  علمي، وعبدالرحمن عثمان مقرر فني، إسلام عبود عبد الستار مقرر رياضي.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف ناصر إسماعيل، مدير رعاية الطلاب، ووفاء أبو زيد موجه عام التربية الاجتماعية، ومسئول الاتحاد محمد فهمي، وتكونت لجنة التحكيم من رحاب أحمد راضي، ونشوى الماوردي، وإيمان خضر أعضاء مكتب الخدمة الاجتماعية.

وقد وجه "الصاوي" كلمة إلى الطلاب أكد فيها على أن يكونوا قدوة لزملائهم، وان يكونوا واجهة مشرفة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعليهم بكثرة القراءة والاطلاع، لأن القراءة عمر أخر للإنسان.
تعرف على التشكيل النهائي لاتحاد طلاب الأزهر بالإسكندرية (صور)
تعرف على التشكيل النهائي لاتحاد طلاب الأزهر بالإسكندرية (صور)
تعرف على التشكيل النهائي لاتحاد طلاب الأزهر بالإسكندرية (صور)
تعرف على التشكيل النهائي لاتحاد طلاب الأزهر بالإسكندرية (صور)
تعرف على التشكيل النهائي لاتحاد طلاب الأزهر بالإسكندرية (صور)
تعرف على التشكيل النهائي لاتحاد طلاب الأزهر بالإسكندرية (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

استياء داخل مانشستر سيتي عقب مباراة ليفربول ضد توتنهام

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 20 ساعة

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ ساعتين

حالة من الذعر داخل ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم

عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ يوم

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعة و 22 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 19 ساعة

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 19 ساعة

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

01:08 م

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

12:29 م

عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

12:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status