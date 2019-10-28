حبس تشكيل عصابي لسرقته كابلات التليفون ببولاق أبو العلا 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابي، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الكابلات الخاصة بالتليفونات.



وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، في شارع الجلاء، فتمكنت من ضبط "ع. ه" 29 عامًا، عاطل، "ه. ع"، 33 عامًا، عاطل، "ا. س"، 20 عامًا، عاطل، "ج. ج"، 32 عامًا، عاطل، وبحوزتهم "4 جاكوش، أزمة حديدية، عتلة حديدية، مفتاح ربط إنجليزي، خوذة رأس".



وتبين أنهم كانوا يحاولون سرقة كابلات كهربائية خاصة بإحدى غرف كابلات التليفونات بالشارع محل الضبط، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات عبارة عن قطعين بالكابل المغذي لمنطقة وسط المدينة وظهور 30 عطل على شاشة الأعطال وفقًا لما ورد بالتقرير المبدئي لمهندس قسم الصيانة بالشركة المصرية للاتصالات.



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام المضبوطات حيازتهم بقصد التصرف فيها بالبيع.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، والعرض على النيابة للتحقيق التي أمرت في وقت سابق بحبس المتهمين وتم التجديد.