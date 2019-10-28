برلماني: إطلاق الدواعش من السجون السورية خطر داهم على الأمن العربي

حذر النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، من الأوضاع الراهنة داخل المنطقة العربية خاصة الأوضاع داخل سوريا وليبيا واليمن، قائلا: "إن الهدف الرئيسى مما يحدث داخل سوريا هو تقسيمها محذرا من الأوضاع الراهنة والمأساوية داخل المناطق التى قام الجيش التركى بغزوها داخل سوريا خاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح الدواعش من السجون السورية بما يمثل خطرا داهما على الأمن القومى العربى والخليجى والمناطق والدول المجاورة من تحرك عناصر داعش إلى الدول المجاورة لسوريا".



وأشار "المسعود"، في بيان له، إلى ةن الأوضاع الراهنة تتطلب اتخاذ مجموعة من القرارات العربية المصيرية في مقدمتها الاتفاق بين القادة والزعماء والرؤساء العرب على عقد قمة عربية طارئة وعاجلة ليتم فيها اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة والمصيرية في مقدمتها اتخاذ خطوات تنفيذية سريعة لإقرار المبادرة التاريخية التى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عدة سنوات بتشكيل قوة عسكرية عربية للدفاع العربى المشترك لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الأمن القومى العربى ولا توجد تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومى العربى أكبر وأخطر من احتلال وغزو دولة عربية شقيقة.



واضاف عضو مجلس النواب: أن القرار الثانى يجب أن يكون تجميد عضوية قطر داخل جامعة الدول العربية وقطع جميع العلاقات من الدول العربية بقطر خاصة بعد دعم ومباركة أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد للغزو التركى لسوريا والقرار الثالث يتمثل في طرد جميع سفراء السلطان التركى المهووس رجب طيب اروغان من جميع الدول العربية وقطع جميع العلاقات مع تركيا، مؤكدا أن التاريخ لن يرحم الزعماء والرؤساء العرب من الأوضاع المؤسفة والمأساوية ليس داخل سوريا فقط ولكن أيضا داخل ليبيا واليمن والعراق والسودان وحاليا داخل لبنان والمستفيد الأول من هذه الأوضاع هو العدو الصهيونى، مؤكدا أنه آن الأوان لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة، المُنعقد اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة لمتابعة مدى تنفيذ كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للسنة المالية 20172018 فيما يخص الهيئة.



وأشار غازى، إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية كُلفت بتنفيذ التكتلات الاقتصادية منتصف عام 2018، لافتا إلى أن الأموال تم تحويلها للهيئة فى نوفمبر 2018، مشيرا إلى أن المسئول عن إعداد الدراسات الخاصة بالتكتلات الاقتصادية هى اللجنة التنسيقية لإدارة القرض، مضيفا "ولم توافى الهيئة بالدراسة الخاصة بمجمع الأثاث بطهطا والتكتلات الاقتصادية حتى الآن".



وكان المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أفاد بأن ذلك يرجع لعدم قيام اللجنة التنسيقية المسئولة عن القرض بموافاة الهيئة بالدراسات الخاصة بهذه المشروعات الخمسة حتى الآن ما ترتب عليه عدم قدرة الهيئة على البدء فى التنفيذ الفعلى لهذه التكتلات الاقتصادية الصناعية الخمس، وطلبت اللجنة تحديد المسئولية فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسبب فى عدم الاستفادة من القرض.



وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأخيرة، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.



وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.



وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.

