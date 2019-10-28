الجيش الإسرائيلي يقدم خطة لشراء الغواصة السادسة

قالت مصادر عسكرية في تل أبيب إن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوهافي يعتزم أن يقترح على مجلس الوزراء الأمني أن يتخلى عن خطة لشراء غواصة سادسة من شركة بناء السفن الألمانية "تايسن كروب".



وبهذه الطريقة، سيوفر الجيش الإسرائيلي حوالي نصف مليار يورو، وهو ما يريد كوهافي أن ينفقه على أغراض عسكرية حيوية أخرى مذكورة في خطته المتعددة السنوات الأخيرة والتي توضح كيف ستكون الحروب المستقبلية.



وفقًا للخطة، بدلًا من شراء غواصة سادسة، يقترح كوهافي تعزيز الدفاع الأرضي والجوي والحصول على ذخيرة دقيقة متطورة.



وكان للجيش الإسرائيلي دائمًا غواصتان أو خمس غواصات فقط. اليوم لديه ستة، وثلاثة منهم من كبار السن ويوصي الخبراء بتحسينها.



وقعت عقدًا مع شركة تايسن كروب لشراء ثلاث غواصات والتخلي عن الثلاثة القديمة.



وتلقت البحرية الإسرائيلية غواصة حديثة واحدة. سوف تحصل على الثانية في السنة والثالثة في عام 2030، وهو الأحدث. وجميعهم قادرون على إطلاق الصواريخ النووية.



ومع ذلك، كانت هناك شكوك حول الصفقة لشراء الغواصات الثلاث.



واتضح أن الجيش قد يستقر لخمسة غواصات فقط. يمكنها شراء غواصتين جديدتين وبيع الغواصات الثلاثة القديمة.



ومع ذلك، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شراء السادس دون استشارة الجيش وحتى إبقاء قراره الخاص في ذلك الوقت لتجنب إبلاغ وزير الدفاع السابق موشيه يعلون.



وتحقق الشرطة حاليًا في نوايا نتنياهو، خاصةً بعد أن اتضح أن محاميه وابن عمه ديفيد شمرون يتصرفان كممثل للشركة الألمانية من أجل الترويج للصفقة.



وفي غضون ذلك، قال الجيش إنه بحاجة إلى زيادة ميزانيته من خلال المطالبة بالتهديدات والتحديات الأمنية ضد إسرائيل.



والزيادة المطلوبة هي أربعة مليارات شيكل في كل من السنوات العشر القادمة.



وإذا تم إلغاء صفقة الغواصة، فسيتم توفير تكاليف الغواصة وصيانتها السنوية.



إذا كان بيني غانتز سيشكل الحكومة، فإن كوهافي يتوقع منه أن يتبنى طلب الجيش على عكس نتنياهو.

