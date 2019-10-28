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تأجيل محاكمة مدافع أسوان و42 آخرين بـ"ولاية سيناء" لمرافعة الدفاع على 4 ايام

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:02 م
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المستشار محمد سعيد الشربيني
المستشار محمد سعيد الشربيني
مـروة هيـكل
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء"، لجلسات 7 و8 و9 و10 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها.
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الكلمات المفتاحية

ولاية سيناء حمادة السيد

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