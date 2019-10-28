عاجل.. فرج عامر يهدد باستجواب الحكومة

هدد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتقديم استجواب ضد وزيري الري والإسكان بسبب أزمة انقطاع المياه عن برج العرب وغرب الإسكندرية، مُؤكدًا أن هذه الأزمة تسيء إلى حرص الدولة على دعم الاقتصاد والاستثمار.



وأشار "عامر"، إلى أن مناطق متفرقة في برج العرب وغرب الإسكندرية، تشهد من أكثر من يوما، أزمة بسبب انقطاع مياه الشرب، ما يهدد بتوقف المصانع وإعدام 1200 طن طماطم لعدم وجود مياه لتصنيعها، مؤكدًا أن وزيري المياه والإسكان يتحملان المسئولية عن الكارثة التي تسبب حالة الشلل التام التي تواجهها المصانع والأراضي في منطقة برج العرب نظرا لعدم وجود مياه.



وتابع المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "يوجد أكثر من ١٢٠٠ طن طماطم سوف تعدم لعدم وجود مياه لتصنيعها فضلا عن أن جميع المصانع متوقفة ما يجعلها تتعرض لخسارة مواد خام بملايين الجنيهات بسبب اعدامها لعدم القدرة على تصنيعها ما يخلف غرامات بالملايين لعدم التوريد".