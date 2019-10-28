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وزيرة الهجرة: اتفقنا على إقامة جناح مصرى للترويج للحرف التراثية بمعرض النيل

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:51 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أن مؤتمر مصر تستطيع بالإستثمار والتنمية  والذى عقد مؤخرا بالتعاون مع وزارة التخطيط ركز على الاستثمار وجزء منه كان يتضمن ورش عمل عن الاستثمار العقارى . 

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر ومعارض النيل العقارية فى دورته الثالثة الذى عقد اليوم الأثنين ،  أن كل جهود الدولة تعمل وتركز على الاستثمار العقارى ، مضيفه قائلة " المصريين فى الخارج مرتبطين بأرضيهم وسفراء لبلدهم ، وأن المصرى فى الخارج مهتم بأن يكون له مسكن فى بلده. 

وأكدت أن المصريين فى الخارج اداة ترويجية للاشقاء العرب فى الخارج فالمصريين فى الخارج هم خط الدفاع عن الدولة المصرية.

وقالت "المصريين فى الخارج لديهم شغف فى مساعدة بلدهم بكل الطرق "، موضحة أن الوزارة ستشارك  مع معرض النيل فى جولته الخارجية لتصدير العقارات المصرية بالخارج . 

ووجهت الوزيرة  الشكر للقائمين على  المعرض لجهودهم ولهذه النوعية من المعارض وتصدير الاستثمار العقارى فى الخارج والعمل كفريق عمل واحد لتصدير الصورة الحقيقة للدولة المصرية، مؤكده أنه تم الاتفاق على أن يكون بالمعرض جزء خاص بمعرض " تراثنا" للترويج للحرف التراثية المصرية. 

ويأتي مؤتمر ومعارض النيل العقارية انطلاقا من توجهات الدولة المصرية بدعم وتنشيط الاستثمار الاجنبي وتعظيم فكرة تصدير العقارات باقامة معارض عقارية مصرية خارج الحدود المصرية بما ينشط السوق العقاري ويرفع ارقام الوحدات السكنية المباعه سنويا ما يعود بالفائدة علي القطاع العقاري المصرى بشكل عام.

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وزيرة الهجرة وزارة الهجرة نبيلة مكرم الهجرة اخبار وزارة الهجرة اليوم

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