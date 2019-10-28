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ماذا قال الكرملين عن عملية قتل أبو بكر البغدادي؟

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:00 م
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الكرملين الروسي
الكرملين الروسي
وكالات
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علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على العملية التي قتل فيها زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في سوريا.

 

وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه إذا كان زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قد قتل فعلا بغارة أمريكية، فإنه يمكن الحديث حينها عن إسهام جدي لترامب في محاربة الإرهاب.

 

وأضاف: "الخبر بحد ذاته (اغتيال البغدادي) لا يمكن أن يثير ردود فعل سلبية من الجانب الروسي، قواتنا رأت الطائرات الأمريكية تحلق في المنطقة، وشاهدت كذلك طائرات بدون طيار في المنطقة.. وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة حول القضاء على البغدادي، فمن الممكن الحديث عن مساهمة جادة لرئيس الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي".

 

وتأتي تصريحات الكرملين تعقيبا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في عملية لقوات خاصة أمريكية ليلة الأحد في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

 

 وكان ترامب أعلن أمس أن واشنطن أبلغت روسيا بالعملية مسبقا، لكن دون توضيح هدفها، قائلا إن الكشف عن التفاصيل، كان سيعرض حياة العسكريين الأمريكيين للخطر.

 

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

 

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.

 

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