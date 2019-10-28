Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد توتهام 2-1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:58 م
Advertisements
ليفربول
ليفربول
حسن شحاتة
Advertisements
ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام، نعرضها لكم عبر "الفجر الرياضي" للاستمتاع بأهم الأحداث التي شهدتها قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمرليج"، والتي حسمها رفقاء الدولي المصري محمد صلاح لصالحهم.

ونرصد لكم في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المباراة، وللإطلاع على تفاصيل أكثر من خلال مشاهدة الفيديو الذي يشتمل على ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد توتهام.

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام
نجح الدولي المصري محمد صلاح من قيادة فريقه ليفربول لفوز صعب على ضيفه توتنهام بنتيجة 2-1، وبدأ السبيرز المباراة بضغط قوي أسفر عن هدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق هاري كين، وحاول الريدز تعديل نتيجة المباراة بشتى الطرق ولكن دون جدوى في ظل بسالة دفاع السبيرز وتألق حارس مرماه.

وفي الشوط الثاني، دخل الريدز المباراة بشكل مغاير تمامًا، وشن هجوم شرس على ضيفه توتنهام تمكن رفقاء صلاح من ترجمته لهدف في الدقيقة 52 من زمن المباراة عن طريق لاعب الوسط جوردن هندرسون، ولم يكتفي أصحاب الأرض بهدف التعادل حيث واصل الريدز ضغطه القوي على توتنهام، الأمر الذي أثمر عن حصول السنغالي ساديو ماني على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل مدافع السبيرز داخل منطقة الجزاء، ليسددها الدولي المصري محمد صلاح بنجاح في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، قبل أن يتعرض لإصابة في نهاية المباراة ويغادر على أثرها ملعب اللقاء، حيث أشارت التقارير المبدأية أنها إصابة في الكاحل قد يغيب على أثرها 3 أسابيع.

ودفع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز بتشكيل ناري مكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى، أمامهم رباعي دفاعي يتمثل في ألكساندر أرنولد، ولوفرين، وفيرجيل فان دايك، وروبرتسون، وفي خط الوسط ثلاثي يتكون من فابينيو، وهيندرسون، وفينالدوم، بينما جاء الثلاثي الهجومي الناري متمثلًا في السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

بينما دفع بوكيتينو مدرب توتنهام، بباولو جازانيجا في حراسة المرمى، وأورير، وتوبي ألدرفيريلد، وسانشيز، وداني روز في خط الدفاع، بينما جاء رباعي الوسط هاري وينكس، وموسى سيسوكو، وإيركسين، وديلي آلي، وثنائي هجومي بقيادة هيونج سون مين، وهاري كين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة مباراة ليفربول ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام محمد صلاح ليفربول ضد توتنهام كرة القدم الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

استياء داخل مانشستر سيتي عقب مباراة ليفربول ضد توتنهام

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 20 ساعة

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

منذ أقل من ساعتين

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 19 ساعة

حالة من الذعر داخل ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

البرازيل ضد السنغال.. شاهد ملخص وأهداف المباراة (1-1)

ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

أخبار ليفربول اليوم الأحد| إصابة محمد صلاح ودخوله التاريخية مع الريدز ضد توتنهام

استياء داخل مانشستر سيتي عقب مباراة ليفربول ضد توتنهام

موعد مباراة ليفربول القادمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

01:08 م

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

12:29 م

عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

12:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status