انطلاق منافسات الأسبوع الأول من النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب

انطلقت أمس مباريات الجولة الأولى من دوري مراكز الشباب، بإقامة 110 مباراة في 22 محافظة ضمن فعاليات دوري مراكز الشباب لكرة القدم الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة فى نسخته السابعة بمشاركة 600 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية.



وتستكمل باقي منافسات الأسبوع الأول من الدوري الأربعاء القادم، بالإضافة إلي يوم إقامة عدد من المباريات المؤجلة الخميس المقبل نظرًا للظروف الجوية السيئة التي مرت بها بعض المحافظات وتعذر أقامة مباريات خلال هذه الفترة.



وأنتهت 87 مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل 23 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرزا اللاعبون 444 هدفا.



وجاء فوز مركز شباب المدينة علي مركز شباب الرائد بنتيجة 13 0 بمحافظة السويس كأعلى نتيجة باليوم الأول من منافسات الأسبوع الأول لدوري مراكز الشباب.



جدير بالذكر أن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري ستقام يومي 3، 6 نوفمبر القادم.

