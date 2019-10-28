Advertisements
Advertisements
Advertisements

انطلاق منافسات الأسبوع الأول من النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:53 م
Advertisements
المباريات
المباريات
أسماء قورة
Advertisements
انطلقت أمس مباريات الجولة الأولى من دوري مراكز الشباب، بإقامة 110 مباراة في 22 محافظة ضمن فعاليات دوري مراكز الشباب لكرة القدم الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة فى نسخته السابعة بمشاركة 600 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية.

وتستكمل باقي منافسات الأسبوع الأول من الدوري الأربعاء القادم، بالإضافة إلي يوم إقامة عدد من المباريات المؤجلة الخميس المقبل نظرًا للظروف الجوية السيئة التي مرت بها بعض المحافظات وتعذر أقامة مباريات خلال هذه الفترة.

وأنتهت 87 مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل 23 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرزا اللاعبون 444 هدفا.

وجاء فوز مركز شباب المدينة علي مركز شباب الرائد بنتيجة 13 0 بمحافظة السويس كأعلى نتيجة باليوم الأول من منافسات الأسبوع الأول لدوري مراكز الشباب.

جدير بالذكر أن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري ستقام يومي 3، 6 نوفمبر القادم.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعة و 21 دقيقة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 19 ساعة

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ ساعتين

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 19 ساعة

حالة من الذعر داخل ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ يوم

استياء داخل مانشستر سيتي عقب مباراة ليفربول ضد توتنهام

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

01:08 م

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

12:29 م

عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

12:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status