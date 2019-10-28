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قافلة علاجية لأهالي قرية شارون بمغاغة بالمنيا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:52 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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صرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأنه تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وبالتعان مع مستشفى المنيا الجامعى، قامت الجمعية بتوقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرية شارون مركز مغاغه فى محافظة المنيا، وتأتى القافلة استكمالًا لأنشطة الجمعية فى مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا لشرائح غير القادرين.

وأشار "شعبان"، إلى أنه يتم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، كما يتم صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح "شعبان" إلى أن الجمعية بمحافظة المنيا نجحت فى المجال الطبي وحتى الأن في توقيع الكشف الطبي لمرضى العيون على 42 ألف مريض، واجراء 9372 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 5521 نظارة طبية لغير القادرين، وعمليات القلب تم إجراء عدد 3409 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تمامًا.

واختتم "شعبان" أن الجمعية نفذت عدد هائل من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالى محافظة المنيا وبخاصة النطاقات الأكثر احتياجًا، حيث نجحت الاورمان فى توزيع 5681 مشروعا تنمويا متمثل في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، كذلك ساهمت الجمعية فى توزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء واعادة اعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا.
قافلة علاجية لأهالي قرية شارون بمغاغة بالمنيا
قافلة علاجية لأهالي قرية شارون بمغاغة بالمنيا
قافلة علاجية لأهالي قرية شارون بمغاغة بالمنيا
قافلة علاجية لأهالي قرية شارون بمغاغة بالمنيا
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