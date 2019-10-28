نائب وزير الإسكان: حريصون على جذب الاستثمارات ولدينا ٢٨ طلب من الدول العربية للاستثمار العقاري





قال وليد عباس معاون وزير الاسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، إنه فى إطار إهتمام الدولة بتعظيم تنافسية مصر لجذب الإستثمارات وخاصة الإستثمارات العقارية ، هناك خطة تم وضعها تشمل 30 مدينة جديدة و تم البدء فى 14 مدينة من مدن الجيل الرابع وتهدف أيضا لتوفير فرص العمل والعديد من الفرص الاستثمارية









وأضاف خلال كلمته نيابة عن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ، بمؤتمر ومعارض النيل العقارية فى دورته الثالثة الذى عقد اليوم الأثنين ، أن وزارة الاسكان حريصة على جذب الاستثمارات وإتخذت عده إجراءات هامة منها آليه التخصيص الفورى بحيث يتم الإختيار من قبل المستثمر خلال شهر واحد فقط .





ولفت إلى أن هناك 28 طلب للإستثمار العقارى من الدول العربية و٦ طلبات من الدول الاوروبية على مدن الجيل الرابع ، موضحا أن تم إعتماد 460 مشروع جديد فى الفترة من 2014-2019 .





واختتم كلمته بالتأكيد على حرص وزارة الإسكان على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وتشجيع الاستثمار العقارى





ويأتي مؤتمر ومعارض النيل العقارية انطلاقا من توجهات الدولة المصرية بدعم وتنشيط الاستثمار الاجنبي وتعظيم فكرة تصدير العقارات باقامة معارض عقارية مصرية خارج الحدود المصرية بما ينشط السوق العقاري ويرفع ارقام الوحدات السكنية المباعه سنويا ما يعود بالفائدة علي القطاع العقاري المصرى بشكل عام