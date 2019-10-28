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الخارجية السعودية: نقدِّر الجهود الأمريكية في القضاء على "داعش"

الخارجية السعودية: نقدِّر الجهود الأمريكية في القضاء على "داعش"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:50 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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ثمنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، الجهود الأمريكية في ملاحقة والقضاء على أعضاء وقادة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إنَّ حكومة المملكة العربية السعودية تابعت إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.

وأوضح المصدر، أنَّ حكومة المملكة تثمِّن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم، وارتكب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول، ومن بينها المملكة.

وأكد المصدر، أنَّ حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب، وتجفيف منابعه، والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد مقتل زعيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، في هجوم اعتبره “جريئا” نفذته القوات الخاصة للولايات المتحدة في سوريا.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها، أمس الأحد: “وضعت الولايات المتحدة الليلة الماضية الإرهابي رقم واحد في العالم أمام العدالة، تم قتل أبو بكر البغدادي. 

وكان مؤسسا وزعيما لداعش، التنظيم الإرهابي الأكثر قسوة ووحشية. الولايات المتحدة بحثت عن البغدادي على مدار سنوات طويلة. ومثل القبض عليه أو قتله أولوية رئيسة لإدارتي في مجال الأمن القومي”.

وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية الخاصة نفذت “غارة جريئة” لتصفية البغدادي بـ”مشاركة 8 مروحيات ومجموعة كبيرة من العسكريين “، مفيدا بأن زعيم “داعش” انتحر خلال محاولة فراره من العسكريين الأمريكيين في نفق تحت موقع مخبئه، حيث فجر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف.

وأعرب ترامب عن قناعته بمقتل البغدادي جراء العملية، موضحا أن هذا الأمر أثبتته فحوصات الحمض النووي لجثته.

واعتبر أن البغدادي قتل “كجبان وكلب”، مشيرا إلى أن العملية أسفرت كذلك عن مقتل الكثير من مرافقيه، والقبض على بعضهم الآخر، وذكر أن القوات الأمريكية قضت ساعتين في الموقع حيث جمعت معلومات حساسة حول التنظيم.

وقال إن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى بين القوات الأمريكية، لكنها أسفرت عن إصابة 11 طفلا كانوا في الموقع.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “أود أن أشكر عددا من الدول، وهي روسيا وتركيا وسوريا والعراق. كما أريد أن أعرب عن شكري للأكراد السوريين على الدعم، الذي تمكنوا من تقديمه لنا في هذه المهمة بالغة الخطورة.

وتطرق ترامب إلى إسهام الجانب الروسي وقال: “إن روسيا تصرفت بشكل رائع معنا، وفتحت المجال الجوي، وحلقنا عبر الأراضي (السورية) التي تخضع للسيطرة الروسية”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بالعملية مسبقا، لكن دون توضيح هدفها، قائلا إن الكشف عن التفاصيل، كان من الممكن أن يعرض حياة العسكريين الأمريكيين للخطر.

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الكلمات المفتاحية

قتل البغدادي داعش تركيا ترامب الولايات المتحدة المملكة الخارجية السعودية

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