تعرف على صندوق "الأسنان واللفائف" الذي كشف سر مومياء حتشبسوت

قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف استقبل صباح اليوم 140 قطعة أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير منها صندوق من الخشب يخص الملكة حتشبسوت.



وأشار زيدان إلى أن الصندوق يحوي بداخله لفائف من الكتان وإحدى الأسنان الخاصة بها، وتم إيداع الصندوق داخل معامل مركز الترميم للبدء في أعمال الترميم والصيانة اللازمة له ولمحتوياته.



ومن ناحيته قال الدكتور أحمد بدران أستاذ علم الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة للفجر إن هذا الصندوق يعتبر أحد أهم القطع الأثرية التي تركها لنا المصري القديم، وله قصة مثيرة.



وأوضح بدران أن مومياء الملكة حتشبسوت اكتشفت في المقبرة TV55 ولم تكن بها علامة تدل على انتمائها للملكة حتشبسوت وعرفت بالمومياء المجهولة.



وأشار بدران إلى أن الكهنة تركوا لنا صندوقًا يخص الملكة حتشبسوت به لفائف تخصها وبه سن من أسنانها، وقام المجلس الأعلى للأثار، في عهد الدكتور زاهي حواس بتكوين فريق بحثي أثري وطبي وعمل تحليلات DNA على تلك السن ومومياء TV55 والتي كانت مجهولة حتى تلك اللحظة وكشف فريق العمل أن هذا السن يخص تلك المومياء مما يعني ويثبت أن هذه هي مومياء الملكة حتشبسوت.



وأضاف بدران أن الأبحاث والدراسات توالت على تلك المومياء ليكشف العلماء بضع حقائق مثيرة منها أن الملكة أصيبت بمرض السكري، ومن المرجح أنها أصيبت بالسرطان أيضًا، وقد يكون هو سبب وفاتها.



وجاءت تصريحات بدران على هامش نقل 140 قطعة أثرية صباح اليوم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير ضمنها الأربعة قطع الضخمة المذكوره أعلاه، وتنتمي تلك القطع إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني، وقد تمت عملية النقل وسط إجراءات أمنية وتحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة وعملية نقل القطع الثقيلة فتمت بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.



والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، والذي تقرر في نهايات 2020، وقد وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.



ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.