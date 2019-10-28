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تمهيدا للرحيل.. قرار جديد يصدم "زيدان" في ريال مدريد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:01 م
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زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
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قرر فلورنتيو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني عدم التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل مما سيصدم زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.


وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن بيريز رفض مطالب زيدان بضم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أو إريسكن نجم توتنهام الإنجليزي.


وتابعت الصحيفة أن الأمر الوحيد الذي سيغير من قرار بيريز، هو الإصابات الطويلة أو إجراءات انتقالات غير متوقعة وهو ما يشير إلى قرب رحل زيدان عن ريال مدريد.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد زيدان ريال مدريد الدوري الاسباني اخبار الرياضة

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