ما هو إعصار "كيار" المدمر؟

يبدو أن العالم على موعد مع تغيرات مناخية هائلة، فبعد يومين من شائعة إعصار" ميديكين" النادر الذي كان سيضرب مصر، ولكن حالياَ نشهد نوع مختلف من الأعاصير الإ وهو "كيار المدمر"، الذى سيضرب الدول المطلة على بحر العرب، ويعتبر واحدا من أقوى الأعاصير فى المنطقة، خاصة بعدما تحول الإعصار إلى عاصفة مدارية من الدرجة الثانية.





و"كيار" هو إعصار استوائي نشط حاليًا أصبح أول عاصفة فائقة فوق المحيط الهندي الشمالي منذ إعصار "جونو" في 2007، ويهدد كيارحاليًا سلطنة عمان وعدد من الدول العربية، ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة في الأيام المقبلة.





وسط بحر العرب

وفى الإمارات، أعلن المركز الوطنى للأرصاد، إن الإعصار المدارى "كيار" تعمق وتحول من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة، حيث قدرت سرعة الرياح حول مركزه بـ220 - 230 كم/س، يصاحبه سحب ركامية ممطرة، ويتحرك حاليا عند خط عرض 17.2 درجة شمالاً وخط طول 67.6 درجة شرقا وسط بحر العرب.





وكشف مركز الأرصاد الوطنى، أن الإعصار المدارى سيتحرك خلال الـ24 ساعة المقبلة باتجاه غرب ـ شمال غرب إلى وسط بحر العرب، ويتعمق أكثر ليتحول إلى إعصار مدارى من الدرجة الخامسة حيث تقدر سرعة الرياح حول مركزه 255 - 265 كم/س.





المد البحري

كما أوضح أشار المركز في بيان له، أن التأثير المتوقع على الدول يتمثل فى اضطراب البحر فى الساحل الشرقى للدولة ابتداءً من ‪ ليل الإثنين ويستمر يومى الثلاثاء والأربعاء، وربما يغمر المد البحرى بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقى فى فترة المد العالى يومى الثلاثاء والأربعاء.





الدرجة الخامسة

وفي السياق ذاته، أشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أنه يتم تصنيف قوة العواصف والأعاصير بحسب سرعة الرياح حول المركز، فيكون منخفضا مداريا إذا قلت سرعة الرياح عن 63 كم/س، ويكون عاصفة مدارية إذا تراوحت سرعة الرياح حول مركزها بين 63 إلى 118 كم/س. ويكون إعصارا من الدرجة الأولى عندما تتراوح سرعة الرياح بين 119 ـ 153 كم/س، والدرجة الثانية بين 154 ـ177 كم/س، والدرجة الثالثة بين 178 ـ 208 كم/س والدرجة الرابعة (الحمراء) تتراوح بين 209 ـ 251 كم/س، والدرجة الخامسة وهى الأخطر على الإطلاق، حيث تكون فيها سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 251 فما فوق.





المسار الأول (الأكثر احتمالاً)

ويتخذ "كيار" عدة مسارات منها إذا تحرك نحو الغرب - شمال غرب مقابل سواحل جزيرة مصيرة وذلك خلال نهاية الأسبوع ( الأربعاء- الخميس) بعد ذلك يتحرك نحو الاتجاه الجنوبي الغربي بمحاذاة سواحل سلطنة عمان الجنوبية الشرقية وبالتحديد مقابل سواحل محافظى الوسطى وظفار بحيث تتأثر تلك المحافظات بسحب ماطرة غزيرة ورياح قوية مع ارتفاع احتمالية تشكل السيول في تلك المناطق .





وبعد ذلك يتابع الاعصار مسيره نحو خليج عدن ونواحي جزيرة سقطرى مع انخفاض تصنيفه وقوته لكن بشكل تدريجي.





المسار الثاني (الأقل احتمالاً)

أما المسار الثاني الأقل احتمالاً فهو، إذا تحرك نحو- شمال غرب مقابل سواحل جزيرة مصيرة وذلك خلال نهاية الأسبوع ( الأربعاء- الخميس) بعد ذلك يتابع حركته نحو شمال غرب - غرب ليؤثر بشكل أقوى على جزيرة مصيرة وأجزاء من شمال شرق محافظة الوسطى ومحافظة الشرقية وأجزاء من صور ومسقط العاصمة وبهذه الحالة قد يتحرك بعد ذلك نحو باكستان وبشكل أكبر نحو الشمال الشرقي ليبتعد عن سواحل سلطنة عمان بعد ذلك بالتزامن مع انخفاض تصنيفه وقوته.





السعودية لن تتأثر

ومن جهتها، أوضحت المملكة العربية السعودية أنها لن تتأثر بذلك الإعصار، حيث قات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن الحالة المدارية فى بحر العرب التى تطورت من عاصفة مدارية إلى إعصار مدارى من الدرجة الأولى لن يكون لها تأثير مباشر على أجواء المملكة.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة وتحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى الحالة التى أطلق عليها اسم كيار- KYARR وموقعها عند خط عرض 16.1 درجة شمالًا وخط طول 71.8 درجة شرقًا وتقدر سرعة الرياح حول مركزها ( 70 – 75) عقدة – (125 – 135) كم فى الساعة تتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربى داخل بحر العرب ويتوقع أن تتطور الحالة خلال 24 ساعة القادمة داخل بحر العرب دون أن تؤثر على أجواء المملكة.



