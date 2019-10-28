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حالة من الذعر داخل ليفربول بسبب محمد صلاح

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:45 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
عبد الرحمن السيد
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تسبب النجم المصري محمد صلاح بحالة من الذعر داخل ليفربول، وذلك بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة الريدز ضد توتنهام، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي .

وتعرض محمد صلاح لإصابة على مستوى الكاحل، ولم يستطع إكمال مباراة ليفربول ضد توتنهام، ليخرج في الدقيقة 85 من عمر المباراة متأثرًا بإصاباته، وسط حالة من الذعر والقلق داخل الفريق بسبب حجم إصابته ومدة غيابه .

ووفقا لما كشفته تقارير صحيفة في إنجلترا فإن محمد صلاح من المحتمل أن يغيب عن ليفربول لمدة ٣ أسابيع، مما يعني غيابه عن قمة مانشستر سيتي.

واستطاع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح تسجيل الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء حصل عليها اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني ليسجلها صلاح بالدقيقة 74 من عمر المباراة وسدد 7 تسديدات علي المرمي أكثر من اي لاعب آخر في المباراة وقام بعمل مراوغة صحيحة ومرر الكرة 41 مرة بنسبة تمرير صحيح 91%.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 28 في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، فيما احتل مانشستر سيتي وصافة الترتيب برصيد 22 نقطة، وتجمد رصيد توتنهام عند النقطة 12 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البطولة .
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